Міліції для «повноцінної роботи» за новим КПК не вистачає 7 тисяч слідчих

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання «круглого столу» з питань вступу в дію нового КПК, відповідаючи на запитання журналістів, заявив начальник головного слідчого управління МВС України Василь Фашинник.

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«Чи зможуть наші слідчі працювати з новим завантаженням? Структура прийняття рішень залишається та сама, але нам додатково потрібно 5-7 тисяч слідчих, але це нереально зробити одним махом. Треба поступово. Хай буде це 3-5 років. І тому говорити про те, що ми не справимось. Справимось, але не одразу», - сказав В.Фаринник.