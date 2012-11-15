Міліція нарікає на новий КПК, бо не зможе допитати Авакова он-лайн

Положення нового Кримінального процесуального кодексу України не дозволять в режимі відеоконференції допитати екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова, якщо він перебуватиме за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області Зиновій Галаван, відповідаючи на питання про можливість допиту А.Авакова, який зараз перебуває в Італії, в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом самогубства виконувача обов’язків голови правління АТ «Інвестор» Олександра Мотилевського.

«Відеоконференція передбачена для проведення слідчих дій на території України», - сказав З.Галаван.

Він додав, що допитувати А.Авакова можуть тільки компетентні органи країни, в якій він перебуває.

За словами З.Галавана, для проведення допиту екс-губернатора в країну його перебування потрібно направити доручення про надання правової допомоги. З.Галаван зазначив, що таке доручення зараз готується. Якщо воно буде задоволено, тоді буде можливість допитати А.Авакова.

«Ми не маємо права його допитувати, допитувати можуть за нашим дорученням про надання правової допомоги, компетентні органи країни його перебування. Ми з їх дозволу можемо бути присутніми при проведенні слідчих дій», - сказав З.Галаван.

Він наголосив, що за умови перебування А.Авакова за кордоном українські слідчі також не зможуть провести з ним очну ставку.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2012 року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення та передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

Ще раніше були порушені кримінальні справи проти кількох керівників АТ «Інвестор». До призначення у 2005 році губернатором А.Аваков був головою наглядової ради цієї компанії. Керівники товариства підозрюються у земельних махінаціях. Деякі з керівників, зокрема, екс-голова правління АТ «Інвестор» Андрій Переєденко, затриманий і перебуває під слідством Заступник голови наглядової ради АТ Геннадій Гайовий оголошений у розшук.

31 жовтня у Харкові заподіяв собі смерть О.Мотилевський, який був одним з колишніх керівників компанії «Інвестор».

Того ж дня начальник слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області З.Галаван повідомив, що О.Мотилевський залишив п’ять передсмертних записок, в одній з яких згадується А.Аваков.

За фактом загибелі О.Мотилевського порушено кримінальну справу за ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).