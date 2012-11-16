Янукович каже, що свобода медіа - провідний індикатор успіху

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

У вітанні йдеться: “Сьогодні перед нашою державою стоять відповідальні завдання. Важливо продовжувати розвиток українського інформаційного простору, розбудовувати громадянське суспільство, впроваджувати сучасні європейські стандарти в усі сфери життя”.

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На переконання В.Януковича, “цьому і надалі сприятиме кваліфікована та злагоджена робота творчих і технічних працівників радіо, телебачення та зв'язку”.

“Адже саме свобода медіа та вільне поширення інформації є провідними індикаторами успіху на шляху демократичних перетворень”, - зауважив В.Янукович.