Янукович каже, що свобода медіа - провідний індикатор успіху
10:18, 16 листопада 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав працівників радіо, телебачення та зв'язку з професійним святом - Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку.
Янукович привітав працівників радіо, телебачення
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
У вітанні йдеться: “Сьогодні перед нашою державою стоять відповідальні завдання. Важливо продовжувати розвиток українського інформаційного простору, розбудовувати громадянське суспільство, впроваджувати сучасні європейські стандарти в усі сфери життя”.
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На переконання В.Януковича, “цьому і надалі сприятиме кваліфікована та злагоджена робота творчих і технічних працівників радіо, телебачення та зв'язку”.
“Адже саме свобода медіа та вільне поширення інформації є провідними індикаторами успіху на шляху демократичних перетворень”, - зауважив В.Янукович.
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