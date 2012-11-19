В Україні офіційно з'явилися 46 «нових» депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, реєстрацію отримали 25 народних депутатів, які балотувалися за виборчим списком Партії регіонів, в тому числі Микола Баграєв (№51), Таріел Васадзе (№36), Катерина Ващук (№45), Олександр Єфремов (№5), Олег Зарубінський (№38), Юрій Іванющенко (№24), Анатолій Кінах (№59).

Крім того, народними депутатами зареєстровано Павла Коржа (№66), Олександра Кузьмука (№43), Володимира Рибака (№10), Григорія Смітюха (№49), Віталія Хомутинника (№23), Ігоря Шарова (№16) та інших.

Крім того, ЦВК зареєструвала 18 народних депутатів, які балотувалися від Партії регіонів в одномандатних виборчих округах. Зокрема, народним депутатом зареєстровано Віталія Журавського (округ №66 Житомирська обл.), Олександра Оніщенка (округ №93 Київська обл.), Юлія Іоффе (округ №112 Луганська обл.), Ірину Бережну (округ №169 Харківська обл.), Ірину Горіну (округ №179 Харківська обл.).

Також реєстрацію отримали представники ПР Дмитро Святаш (округ №170 Харківська обл.), Олександр Фельдман (округ №174 Харківська обл.), Антон Яценко (округ №200 Черкаська обл.) та Вадим Колесніченко (округ №225 м. Севастополь).

Крім того, ЦВК зареєструвала трьох народних депутатів, які балотувалися до Верховної Ради шляхом самовисування в одномандатних виборчих округах, в тому числі Ігор Рибаков (округ №207 Чернігівська обл.), Іван Куровський (округ №209 Чернігівська обл.) та Віктор Развадовський (округ №67 Житомирська обл.).