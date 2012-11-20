Литвин збирає нардепів

Cьогодні Верховна Рада України шостого скликання збереться на засідання. ВР до кінця своєї каденції проведе ще лише два пленарних засідання.

Відповідної домовленості було досягнуто 19 листопад під час Погоджувальної ради.

Зокрема, голова ВР Володимир Литвин виступив з пропозицією 20 листопада провести засідання, на якому будуть розглянуті законопроекти, на яких наполягають Президент та Кабінет міністрів, а також низку законопроектів, які не викликають заперечень у фракцій.

Після цього буде відведено час для роботи в комітетах, а 4 грудня планується провести останнє пленарне засідання. При цьому В.Литвин також нагадав, що в разі потреби парламент може збиратися на позачергові засідання.

Сьогодні на пленарному засіданні, аби врегулювати ці домовленості, будуть внесені зміни до календарного плану роботи ВР поточного скликання.