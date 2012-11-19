Литвин оголосив дедлайн для першого засідання нової ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами В.Литвина, сьогодні необхідно визначитися з днем останнього засідання парламенту шостого скликання і тим, коли народні депутати сфотографуються на пам’ять. «Подякуємо один одному і сфотографуємось на пам’ять», - зазначив В.Литвин.

За його словами, таким чином буде дана можливість розпочати роботу новій Верховній Раді.

В.Литвин нагадав, що, відповідно до законодавства, «дається 20 днів з 14 листопада для того, щоб новообрані депутати визначились і подали відповідні заяви і довідки про те, де знаходиться їхня трудова книжка».

«З 14-го - двадцять днів, а після того Верховна Рада нового скликання має право провести перше установче засідання, але не пізніше 14 грудня», - додав він.

В.Литвин наголосив, що всім фракціям, у тому числі тим, яких немає у ВР нинішнього скликання, направлено лист за підписом керівника апарату ВР, де визначено кількість народних депутатів для участі у робочій підготовчій групі для опрацювання питань, пов’язаних з початком та організацією роботи парламенту нового скликання.