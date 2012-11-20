Сьогодні Луценка привезуть до Києва

Цього дня розглядатиметься його скарга на вирок у справі про організацію незаконних оперативно-розшукових дій щодо водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко.

«Заявка на доставку є, конвой попереджений, завтра (20 листопада) плануємо доставити. Будемо діяти залежно від обставин», - сказав він.

Як відомо, Ю.Луценко відбуває покарання в Менській виправній колонії № 91 (Чернігівська область).