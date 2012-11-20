Судді влаштували демарш Луценку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив головуючий у судовому процесі суддя Олег Присяжнюк після перебування майже упродовж години в нарадчій кімнаті.

Зокрема, Ю.Луценку та його захисникам відмовлено у витребуванні інструкції МВС №007, яка регламентує порядок проведення оперативно-розшукових справ, постанови Апеляційного суду Києва, якою МВС було дозволено проводити спостереження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка в рамках розслідування справи про отруєння кандидата у Президенти України Віктора Ющенка, також відмовлено у виклику свідків Олексія Донського, Миколи Голомші, В’ячеслава Перча та інших.

«Заслухавши думку учасників сторін процесу, суд приходить до висновку, що в задоволенні їхніх клопотань треба відмовити», - зазначається в ухвалі суду.

Почувши рішення суду, присутні в залі народні депутати від опозиції почали скандувати «Ганьба!».

У свою чергу, Ю.Луценко голосно звернувся до головуючого: «Ваша честь, у мене є права на заяву. Згідно з КПК, прошу надати мені слово. Інакше я зроблю це сам».

Головуючий спочатку не відреагував на прохання екс-міністра, зауваживши лише, що суд переходить до оголошення матеріалів скарги.

У той же час, народні депутати почали вигукувати «Слова!», на що головуючий зазначив, звертаючись до Ю.Луценка: «Ви хочете зробити заяву? Оголошується перерва на 20 хвилин. Робіть заяву».

Після цього колегія суддів пішла із зали засідань.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року вироком Печерського районного суду Києва Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти В.Ющенка.

29 серпня адвокат Олексій Баганець подав апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду у справі Ю.Луценка щодо незаконного продовження стеження. 30 серпня інший адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін також подав апеляційну скаргу на вирок Печерського суду.

Сьогодні, 20 листопада, Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляційної скарги Ю.Луценка на вирок у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком.

У залі судового засідання, крім засудженого Ю.Луценка, присутні його захисники, засуджений Олег Павленов та Володимир Тарасенко. Також у залі знаходяться народні депутати від опозиції, екс-президент Польщі Олександр Квасневський та колишній президент Європарламенту Пет Кокс.