Суддя попросив Луценка добирати слова

Головуючий в судовому процесі з розгляду апеляційної скарги на вирок колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку суддя Олексій Присяжнюк просить засудженого коректніше висловлюватися на адресу представників державного обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне зауваження він зробив Ю.Луценку після того, як той обурився на позицію прокурорів, які заявили, що не вбачають підстав для задоволення заявлених клопотань з боку екс-міністра та його захисту.

«Я просив би розумових калік з генпрокуратури посилатися на норми КПК», - сказав Ю.Луценко, звертаючись до сторони держобвинувачення.

У свою чергу, головуючий на цю репліку відповів: «Юрій Віталійович, ну, давайте, коректніше».

Однак, у відповідь Ю.Луценко зазначив: «Ваша честь, я ж не вживаю слово «дебіли». Ну, давайте тоді говорити «продукти схрещення дуба і дятла».

«Прошу суд припинити з боку сторони обвинувачення ідіотизм – тут вирішується доля трьох людей», - додав екс-міністр.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленими клопотаннями.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

29 серпня адвокат Олексій Баганець подав апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду у справі Ю.Луценка щодо незаконного продовження стеження. 30 серпня інший адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін також подав апеляційну скаргу на вирок Печерського суду.

Сьогодні, 20 листопада, Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляційної скарги Ю.Луценка на вирок у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком.

У залі судового засідання, крім засудженого Ю.Луценка, присутні його захисники, засуджений Олег Павленов та Володимир Тарасенко. Також у залі знаходяться народні депутати від опозиції, екс-президент Польщі Олександр Квасневський та колишній президент Європарламенту Пет Кокс.