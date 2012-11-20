Балога вже прощається з МНС

"У зв’язку з обранням мене народним депутатом України завершується моє перебування на посаді Міністра надзвичайних ситуацій України", - написав Балога на офіційному сайті відомства.

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Він також подякував особовому складу, усім працівникам системи МНС за співпрацю у вирішенні поставлених завдань, за високий професіоналізм та самовідданість у роботі.