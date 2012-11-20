Балога вже прощається з МНС
13:33, 20 листопада 2012Політика
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Віктор Балога подякував співробітникам МНС за роботу у зв’язку з обранням його народним депутатом України.
Балога міняє крісло міністра на депутатське
"У зв’язку з обранням мене народним депутатом України завершується моє перебування на посаді Міністра надзвичайних ситуацій України", - написав Балога на офіційному сайті відомства.
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Він також подякував особовому складу, усім працівникам системи МНС за співпрацю у вирішенні поставлених завдань, за високий професіоналізм та самовідданість у роботі.
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