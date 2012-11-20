ЗМІ: Більшість обраних до ВР міністрів відмовляться від мандата

Більшість обраних народними депутатами міністрів залишаться на своїх посадах, але деякі підуть працювати до парламенту.

Про це пише газета «Сегодня», посилаючись на свої джерела, близькі до керівництва Партії регіонів.

Ротація має відбутися до початку роботи нового парламенту, тобто не пізніше за середину грудня. Водночас всі в один голос говорять: остаточний пасьянс ще не розкладено, і тому не можна сказати, наскільки глобальними будуть зміни. Є лише кілька фігур у владі, які точно знають своє майбутнє. Майбутнє решти - в руках Президента.

«Мінімальний розклад майбутньої кадрової революції було передбачено ще до виборів і пов'язаний він з тими прізвищами, які опинилися в списку ПР. До речі, існує рішення політради ПР, що всі, хто пройшов до парламенту (крім нинішніх народних депутатів), пишуть заяви про звільнення і беруть мандати. У списку «регіоналів» — 11 представників Кабміну, Адміністрації Президента і РНБО, на яких чекає ця процедура; але вже зараз зрозуміло, що частина з них повернеться на свої нинішні місця», - відзначає видання.

За його даними, «практично нульовою є вірогідність відходу до Верховної Ради першого заступника глави АП Ірини Акімової і віце-прем'єра Бориса Колеснікова, навряд чи вирішить залишити Кабмін віце-прем'єр Сергій Тігіпко (не залишиться в Раді також секретар РНБО Андрій Клюєв, але про нього окрема розмова). Незважаючи на постійні чутки про звільнення, напевно залишиться в Міносвіти Дмитро Табачник».

За словами джерела в керівництві ПР, найбільші шанси піти працювати до парламенту мають з 11 чоловік троє: міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій Близнюк, радник Президента Ганна Герман і заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Нестор Шуфрич.

«Високі шанси не здати мандат у міністра юстиції Олександра Лавриновича, який розглядається як головний кандидат на пост голови Верховної Ради. У разі обрання його в Мін’юсті замінить один із радників Президента — Олена Лукаш або Андрій Портнов. Ще двоє міністрів, які перейдуть до парламенту, в ПР не входять: це Віктор Балога і Петро Порошенко. Першому не вдалося одержати пост силового віце-прем'єра, і він вже заявив про свою відставку з поста глави МНС. Порошенко діє обережніше, але через свої ЗМІ вже дав зрозуміти, що віддасть перевагу Раді над Міністерством економіки. Більш того, в парламенті він планує велику гру», - пише «Сегодня».

Крім того, за даними газети, також у ВР підуть працювати деякі губернатори, зокрема керівник Вінницької області Микола Джига, який одержав мандат на окрузі.

«Крім обов'язкових, у грудні можуть відбутися і дуже вірогідні зміни. Головна з них — повернення Андрія Клюєва на посаду першого віце-прем'єра і, відповідно, відхід з цього поста Валерія Хорошковського. Ця рокіровка залежить від відповіді на питання — чи здобула ПР перемогу на виборах. У середовищі самих «регіоналів» ця відповідь різна: прихильники Клюєва говорять про переконливу перемогу, його супротивники стверджують, що ніякої перемоги немає. Втім, вирішальним аргументом будуть не слова, а цифри: в той момент, коли секретар РНБО представить Президенту список фракції ПР з мінімум 226 чоловік, з'явиться підпис під його новим призначенням. Але є і більш глибока причина, з якої відновлення позицій Клюєва цілком реально. «Він показав себе жорстким адміністратором, який може обійняти будь-яку посаду», — вважає політолог Кость Бондаренко. Навіть супротивники секретаря РНБО визнають: кращого організатора у Віктора Януковича зараз немає. А оскільки головне питання нового порядку денного — президентські вибори, то цим, ймовірно, і займеться Клюєв. З повноваженнями, що посиляться”, - відзначає видання.

За його інформацією, максимальний пасьянс включає зміну глави Адміністрації Президента і прем'єр-міністра. Але джерело «Сегодня» в керівництві ПР вважає, що глава АП Сергій Льовочкін залишиться на своїй посаді мінімум до весни.