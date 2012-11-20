У ВР депутати пошарпалися через мову (додане фото)

Як передає кореспондент УНІАН, даним законопроектом передбачено, що «для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян можуть створюватися дошкільні навчальні заклади, в яких навчання дітей здійснюється їх національною або іншими мовами». «У разі потреби, в дошкільних навчальних закладах можуть створюватися окремі групи, в яких навчання здійснюється іншою мовою, ніж у закладі в цілому», - йдеться в законопроекті.

Водночас, представники опозиції зазначали, що у разі ухвалення такі норми закону призведуть до того, що батьків будуть переконувати не навчати дітей в дошкільних закладах з українською мовою, що призведе до звуження використання української мови в дошкільних закладах.

Коли головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам Мартинюк поставив на голосування даний законопроект, депутати від опозиції підбігли до президії парламенту і почали виривати в нього мікрофон, не даючи можливості вести сесійне засідання. А.Мартинюк зробив спробу пересісти в крісло голови ВР Володимира Литвина, який на той час був відсутній в сесійній залі, щоб скористатися його мікрофоном. У цей час продовжувалося голосування, і в результаті законопроект не набрав необхідних 226 голосів. За нього проголосувало лише 222 із 333 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Також парламент не зміг ухвалити рішення щодо повернення до переголосування даного законопроекту, оскільки дана пропозиція не набрала необхідної кількості голосів народних депутатів. Після цього, представники опозиції повернулися на свої робочі місця, а засідання парламенту продовжувалося в звичайному режимі.