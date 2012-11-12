В чернівецькому селі надали регіональний статус румунській мові
08:42, 12 листопада 2012Політика
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У селі Нижні Петрівці Сторожинецького району Чернівецької області румунській мові надано статус регіональної.
Москаль повідомив про ситуацію
Про це йдеться у листі голови Нижньопетровецької сільради народному депутату Геннадію Москалю, повідомили УНІАН у прес-службі Г.Москаля.
Імплементацією положень мовного закону на території сільради займається спеціальна робоча група.
За даними Державної служби статистики, румунську мову вважають рідною понад 95% жителів Нижніх Петрівців.
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