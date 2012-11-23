Іванішвілі скасував святкування грузинської «Революції троянд»

Як пише ресурс «Грузія Online», 23 листопада 2003 року після відставки президента Грузії Едуарда Шеварднадзе до влади прийшов новий уряд на чолі з Михайлом Саакашвілі. Ця дата постійно офіційно відзначалася як річниця "Революції троянд".

Проте цього року, як повідомляє прес-служба прем'єр-міністра Грузії, Грузія 23 листопада відзначатиме свято "Гіоргоба" (день Святого Георгія) і уряд Грузії не планує відзначати ще якісь події.

Не планує ніяких заходів і президент Грузії М.Саакашвілі, про що повідомляє його прес-служба.

Тим часом, у соціальній мережі Facebook ряд грузинських користувачів поширює заклик зібратися о 16:00 дня на площі "Революції троянд" і відзначити цей день.