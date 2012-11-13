На конфлікт влади Грузії відреагувало НАТО
Парламентська асамблея НАТО закликає нове керівництво Грузії, утримаються від політично мотивованих затримань. Іванішвілі звинуватив Саакашвілі у "створювання ілюзій" у ЄС і США.
Парламентська асамблея НАТО, на підсумковій сесії, прийняла резолюцію щодо ситуації в Грузії.
За рішенням делегатів, в цю резолюцію був вкладений новий пункт, в якому увага приділена фактам тиску на Громадський мовник і самоврядування у Грузії, пише Грузія-Онлайн.
У документі записано, що парламентська асамблея НАТО висловлює жаль, виходячи з тієї інформації, якою володіють делегати і яка стосується фактів тиску на інститути місцевого самоврядування та особливо на Громадський мовник Грузії.
У ньому зазначено, що парламентська асамблея НАТО закликає нове керівництво Грузії, утримаються від політично мотивованих затримань.
Один з авторів додаткового пункту Лучіо Малан заявляє, що фінансова перевірка в Громадського мовника викликає заклопотаність і зазначає, що члени делегації обов'язково відвідають Грузію і особисто ознайомляться з тим, що відбувається в країні.
Прем'єр-міністр же Грузії Бідзіна Іванішвілі заявив, що президент Грузії Міхеїл Саакашвілі їздить по всьому світу і «поширює брехню».
Так він відреагував на візити президента Міхеїла Саакашвілі в Прагу й Брюссель.
«Саакашвілі створює своїми заявами ілюзію у США і Європи, незрозуміло, куди і навіщо він їздить», зазначив Іванішвілі.
Він пообіцяв, що це «швидко закінчиться».