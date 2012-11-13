На конфлікт влади Грузії відреагувало НАТО

Парламентська асамблея НАТО, на підсумковій сесії, прийняла резолюцію щодо ситуації в Грузії.

За рішенням делегатів, в цю резолюцію був вкладений новий пункт, в якому увага приділена фактам тиску на Громадський мовник і самоврядування у Грузії, пише Грузія-Онлайн.

У документі записано, що парламентська асамблея НАТО висловлює жаль, виходячи з тієї інформації, якою володіють делегати і яка стосується фактів тиску на інститути місцевого самоврядування та особливо на Громадський мовник Грузії.

У ньому зазначено, що парламентська асамблея НАТО закликає нове керівництво Грузії, утримаються від політично мотивованих затримань.

Один з авторів додаткового пункту Лучіо Малан заявляє, що фінансова перевірка в Громадського мовника викликає заклопотаність і зазначає, що члени делегації обов'язково відвідають Грузію і особисто ознайомляться з тим, що відбувається в країні.

Прем'єр-міністр же Грузії Бідзіна Іванішвілі заявив, що президент Грузії Міхеїл Саакашвілі їздить по всьому світу і «поширює брехню».

Так він відреагував на візити президента Міхеїла Саакашвілі в Прагу й Брюссель.

«Саакашвілі створює своїми заявами ілюзію у США і Європи, незрозуміло, куди і навіщо він їздить», зазначив Іванішвілі.

Він пообіцяв, що це «швидко закінчиться».