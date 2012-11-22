Герман звільнилася з Адміністрації Президента

Про це Г.Герман повідомила в коментарі Інтернет-виданню "Обозреватель".

Свою заяву про звільнення вона подала Президенту Віктору Януковичу сьогодні і розраховує, що 23 листопада заява буде підписана.

На тему: Табачник написав заяву про відставку

"Це скликання парламенту буде дуже цікавим, непрості люди будуть там працювати. І в цьому парламенті, я впевнена, буде вирішуватися доля країни. Думаю, що моя робота у Верховній Раді принесе більше користі", - заявила вона.

За словами Г.Герман, вона вибрала найбільш важкі сфери роботи - права людини та питання європейської інтеграції.

Як повідомлялося, Г.Герман була обрана народним депутатом України за списком Партії регіонів.