Герман звільнилася з Адміністрації Президента

19:49, 22 листопада 2012
Політика
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Радник Президента, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна Герман написала заяву про звільнення, щоб перейти на роботу у Верховну Раду.

Ганна Герман іде в парламент

Про це Г.Герман повідомила в коментарі Інтернет-виданню "Обозреватель".

Свою заяву про звільнення вона подала Президенту Віктору Януковичу сьогодні і розраховує, що 23 листопада заява буде підписана.

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"Це скликання парламенту буде дуже цікавим, непрості люди будуть там працювати. І в цьому парламенті, я впевнена, буде вирішуватися доля країни. Думаю, що моя робота у Верховній Раді принесе більше користі", - заявила вона.

За словами Г.Герман, вона вибрала найбільш важкі сфери роботи - права людини та питання європейської інтеграції.

Як повідомлялося, Г.Герман була обрана народним депутатом України за списком Партії регіонів.

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