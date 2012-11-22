Герман звільнилася з Адміністрації Президента
19:49, 22 листопада 2012Політика
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Радник Президента, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна Герман написала заяву про звільнення, щоб перейти на роботу у Верховну Раду.
Ганна Герман іде в парламент
Про це Г.Герман повідомила в коментарі Інтернет-виданню "Обозреватель".
Свою заяву про звільнення вона подала Президенту Віктору Януковичу сьогодні і розраховує, що 23 листопада заява буде підписана.
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"Це скликання парламенту буде дуже цікавим, непрості люди будуть там працювати. І в цьому парламенті, я впевнена, буде вирішуватися доля країни. Думаю, що моя робота у Верховній Раді принесе більше користі", - заявила вона.
За словами Г.Герман, вона вибрала найбільш важкі сфери роботи - права людини та питання європейської інтеграції.
Як повідомлялося, Г.Герман була обрана народним депутатом України за списком Партії регіонів.
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