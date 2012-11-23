ЦВК зареєструвала ще 44 депутати - Аваков може повертатись в Україну
Центральна виборча комісія зареєструвала обраними народними депутатами ще 44 особи.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні під час засідання Центрвиборчкому.
Зокрема, за партійними списками зареєстровано ще двох представників Партії регіонів: Олега Шабатовича (№55 партійного списку) та Вілена Шатворяна (№67).
За партійним списком «Батьківщини» зареєстровано 13 народних депутатів: Арсена Авакова (№24), Сергія Власенка (№20), Лілію Гриневич (№14), Людмилу Денисову (№38), Мустафу Джемільова (№12), Олену Контратюк (№60), Руслану Лук’янчука (№42), Миколу Мартиненка (№17), Сергія Саса (№47), Андрія Сенченка (№48), Тетяну Слюз (№53), Олександра Турчинова (№4) та Сергія Фаєрмака (№39).
За партійним списком ВО «Свобода» зареєстровано 6 депутатів: Олега Гелевея (№15), Павла Кириленка (№9), Ігоря Мірошниченка (№4), Андрія Мохника (№3), Юрія Сиротюка (№14), Олександра Шевченка (№5).
Крім того, Центрвиборчком зареєстрував 9 мажоритарників, які були висунуті Партією регіонів, зокрема це - Олександр Нечаєв (округ №9, АРК); Ігор Циркін (округ №25, Дніпропетровська обл.); Юрій Боярський (округ №48, Донецька обл.), Євген Карта шов (округ №76, Запорізька обл.) та Євген Балицький (№80, Запорізька обл.); Сергій Горохов (№105, Луганська обл.); Анатолій Денисенко (№173, Харківська обл.); Микола Дмитрук (№184, Херсонська обл.); Геннадій Федоряк (№203, Чернівецька обл.).
Також зареєстровано 6 мажоритарників, що балотували до ВР від «Батьківщини», - Ольга Сікора (округ №85, Івано-Франківська обл.); Ігор Бриченко (№130, Миколаївська обл.), Ірина Купрейчик (№162, Сумська обл.), Олег Медуниця (№157, Сумська обл.), Михайло Апостол (№166, Тернопільська обл.) та Володимир Ар’єв (№218, місто Київ).
Окрім того, ЦВК зареєструвала двох мажоритарників від «Свободи», це - Юрій Михальчишин (№118, Львівська обл.) та Олег Осуховський (№152, Рівненська обл.), а також 6 самовисуванців: Олександр Домбровський (№11, Вінницька обл.), Ігор Єремєєв (№23, Волинська обл.), Олександр Доній (№88, Івано-Франківська обл.), Ігор Марков (№113, Одеська обл.), Федір Негой (№186, Херсонська обл.), Сергій Лабазюк (№188, Хмельницька обл.).
Загалом станом на сьогодні зареєстровано народними депутатами 262 особи.