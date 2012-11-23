ЦВК зареєструвала ще 44 депутати - Аваков може повертатись в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні під час засідання Центрвиборчкому.

Зокрема, за партійними списками зареєстровано ще двох представників Партії регіонів: Олега Шабатовича (№55 партійного списку) та Вілена Шатворяна (№67).

За партійним списком «Батьківщини» зареєстровано 13 народних депутатів: Арсена Авакова (№24), Сергія Власенка (№20), Лілію Гриневич (№14), Людмилу Денисову (№38), Мустафу Джемільова (№12), Олену Контратюк (№60), Руслану Лук’янчука (№42), Миколу Мартиненка (№17), Сергія Саса (№47), Андрія Сенченка (№48), Тетяну Слюз (№53), Олександра Турчинова (№4) та Сергія Фаєрмака (№39).

За партійним списком ВО «Свобода» зареєстровано 6 депутатів: Олега Гелевея (№15), Павла Кириленка (№9), Ігоря Мірошниченка (№4), Андрія Мохника (№3), Юрія Сиротюка (№14), Олександра Шевченка (№5).

Крім того, Центрвиборчком зареєстрував 9 мажоритарників, які були висунуті Партією регіонів, зокрема це - Олександр Нечаєв (округ №9, АРК); Ігор Циркін (округ №25, Дніпропетровська обл.); Юрій Боярський (округ №48, Донецька обл.), Євген Карта шов (округ №76, Запорізька обл.) та Євген Балицький (№80, Запорізька обл.); Сергій Горохов (№105, Луганська обл.); Анатолій Денисенко (№173, Харківська обл.); Микола Дмитрук (№184, Херсонська обл.); Геннадій Федоряк (№203, Чернівецька обл.).

Також зареєстровано 6 мажоритарників, що балотували до ВР від «Батьківщини», - Ольга Сікора (округ №85, Івано-Франківська обл.); Ігор Бриченко (№130, Миколаївська обл.), Ірина Купрейчик (№162, Сумська обл.), Олег Медуниця (№157, Сумська обл.), Михайло Апостол (№166, Тернопільська обл.) та Володимир Ар’єв (№218, місто Київ).

Окрім того, ЦВК зареєструвала двох мажоритарників від «Свободи», це - Юрій Михальчишин (№118, Львівська обл.) та Олег Осуховський (№152, Рівненська обл.), а також 6 самовисуванців: Олександр Домбровський (№11, Вінницька обл.), Ігор Єремєєв (№23, Волинська обл.), Олександр Доній (№88, Івано-Франківська обл.), Ігор Марков (№113, Одеська обл.), Федір Негой (№186, Херсонська обл.), Сергій Лабазюк (№188, Хмельницька обл.).

Загалом станом на сьогодні зареєстровано народними депутатами 262 особи.