Нових депутатів уже назбиралось майже на пів-ВР
Центральна виборча комісія зареєструвала ще 51 народного депутата, обраного на виборах до Верховної Ради 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.
Зокрема, ЦВК зареєструвала 4 народних депутатів, які балотувалися до парламенту за виборчим списком Партії регіонів, у тому числі Володимира Бойка (№ 7 у списку) та Нестора Шуфрича (№ 27).
Тимчасові посвідчення народних депутатів отримають також 19 представників ВО «Батьківщина», які балотувалися за партійним списком, у тому числі Андрій Кожем’якін (№ 13), Григорій Немиря (№ 7), Юрій Одарченко (№ 25), Андрій Парубій (№ 21), Сергій Соболєв (№ 8), Валерій Сушкевич (№ 35), Борис Тарасюк (№ 9) та Микола Томенко (№ 10).
Крім того, ЦВК зареєструвала народними депутатами двох представників ВО «Свобода» - Олега Махніцького (№ 21 у списку) і Руслана Кошулинського (№ 12).
Також ЦВК зареєструвала 26 народних депутатів, які були обрані в одномандатних виборчих округах як партійні висуванці або самовисуванці, у тому числі трьох від ВО «Батьківщина», 12 – від Партії регіонів, по одному від партій «Єдиний центр» та ВО «Свобода», а також 9 самовисуванців.
Зокрема, тимчасові депутатські посвідчення отримають Оксана Калетник (самовисування, округ № 16, Вінницька область), Ігор Шкіря (Партія регіонів, округ № 52, Донецька область), Павло Балога (партія «Єдиний центр», округ № 71, Закарпатська область), Сергій Міщенко (самовисування, округ № 98, Київська область), Віталій Чудновський (самовисування, округ № 90, Київська область), Віктор Бондар (самовисування, округ № 191, Хмельницька область), Дмитро Андрієвський («Батьківщина», округ № 222, Київ), Леонід Ємець («Батьківщина», округ № 221, Київ) та Андрій Іллєнко (ВО «Свобода», округ № 215, Київ).
Таким чином, станом на 22 листопада ЦВК зареєструвала 218 з 445 народних депутатів, обраних на виборах 28 жовтня.