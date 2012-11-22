Нових депутатів уже назбиралось майже на пів-ВР

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, ЦВК зареєструвала 4 народних депутатів, які балотувалися до парламенту за виборчим списком Партії регіонів, у тому числі Володимира Бойка (№ 7 у списку) та Нестора Шуфрича (№ 27).

Тимчасові посвідчення народних депутатів отримають також 19 представників ВО «Батьківщина», які балотувалися за партійним списком, у тому числі Андрій Кожем’якін (№ 13), Григорій Немиря (№ 7), Юрій Одарченко (№ 25), Андрій Парубій (№ 21), Сергій Соболєв (№ 8), Валерій Сушкевич (№ 35), Борис Тарасюк (№ 9) та Микола Томенко (№ 10).

Крім того, ЦВК зареєструвала народними депутатами двох представників ВО «Свобода» - Олега Махніцького (№ 21 у списку) і Руслана Кошулинського (№ 12).

Також ЦВК зареєструвала 26 народних депутатів, які були обрані в одномандатних виборчих округах як партійні висуванці або самовисуванці, у тому числі трьох від ВО «Батьківщина», 12 – від Партії регіонів, по одному від партій «Єдиний центр» та ВО «Свобода», а також 9 самовисуванців.

Зокрема, тимчасові депутатські посвідчення отримають Оксана Калетник (самовисування, округ № 16, Вінницька область), Ігор Шкіря (Партія регіонів, округ № 52, Донецька область), Павло Балога (партія «Єдиний центр», округ № 71, Закарпатська область), Сергій Міщенко (самовисування, округ № 98, Київська область), Віталій Чудновський (самовисування, округ № 90, Київська область), Віктор Бондар (самовисування, округ № 191, Хмельницька область), Дмитро Андрієвський («Батьківщина», округ № 222, Київ), Леонід Ємець («Батьківщина», округ № 221, Київ) та Андрій Іллєнко (ВО «Свобода», округ № 215, Київ).

Таким чином, станом на 22 листопада ЦВК зареєструвала 218 з 445 народних депутатів, обраних на виборах 28 жовтня.