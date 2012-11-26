Мельниченка продовжать допитувати завтра

Печерський районний суд Києва завтра продовжить допит колишнього майора Управління Держохорони Миколи Мельниченка як свідка у справі за обвинуваченням екс-генерала МВС Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

За її словами, на сьогоднішнє судове засідання М.Мельниченко прийшов без адвоката, пояснивши, що не потребує в цьому засіданні його послуг.

Крім того, як зазначила В.Теличенко, на частину її запитань М.Мельниченко відмовився давати відповіді, «і суд цьому сприяв», оскільки не наполягав, щоб свідок надавав відповіді.

Як сказала В.Теличенко, таку свою позицію екс-майор УДО обґрунтовував тим, що відповіді на подібні запитання він уже давав на допиті як свідок в іншій справі – щодо порушення кримінальної справи відносно колишнього Президента Леоніда Кучми.

Наступне судове засідання відбудеться 27 листопада об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, М.Мельниченка викликали на допит як свідка у справі О.Пукача 22 листопада. Однак тоді допит М.Мельниченка в суді було перенесено через відсутність доступу до державної таємниці у його адвоката.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в закритому режимі розглядає справу за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

Генеральна прокуратура 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала до суду для розгляду по суті цю кримінальну справу.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв убивство останнього.