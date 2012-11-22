Допит Мельниченка у справі Пукача перенесли

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам після завершення чергового засідання Печерського райсуду Києва у справі за обвинуваченням екс-генерала МВС України Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

За словами В.Теличенко, М.Мельниченко у своїх вільних показах на засіданні суду повідомив, що саме чув з розмов у кабінеті на той час Президента Леоніда Кучми. Зокрема, він повторив, що на власні вуха чув розмову тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка і Л.Кучми, в якій Ю.Кравченко доповідає, як побили громадського діяча Олексія Подольського.

Також, за словами В.Теличенко, екс-майор заявив, що на власні вуха чув кілька розмов за участю Володимира Литвина, Ю.Кравченка, Леоніда Деркача, де йшлося про необхідність вплинути на Г.Гонгадзе, зробити так, аби він не писав критичних матеріалів.

Як повідомила В.Теличенко, після того, як завершилась вільна розповідь М.Мельниченка, вона мала змогу поставити питання. Проте М.Мельниченко відмовився відповідати на одне з перших її запитань, пославшись на те, що це державна таємниця.

Після цього суд почав з’ясовувати, чи мав М.Мельниченко доступ до державної таємниці, коли працював в Управлінні державної охорони.

Адвокат додала, що М.Мельниченко прийшов на засідання суду із захисником, який не має доступу до держтаємниці, через що суд був вимушений перенести допит М.Мельниченка і надати час для того, щоб виготовити допуск до державної таємниці його нинішньому захиснику або знайти захисника, який вже має такий доступ.

В.Теличенко повідомила, що наступне засідання суду відбудеться у понеділок, 26 листопада, о 14.00.

При цьому, за її словами, суд допитає іншого свідка, оскільки М.Мельниченко до цього часу навряд чи встигне з’ясувати свої справи із захисниками.

Водночас сам М.Мельниченко після закінчення засідання відмовився повідомити журналістам, про що йшлося сьогодні, пославшись на те, що суд проходить у закритому режимі.