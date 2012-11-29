Структуру Збройних Сил України планується змінити

Реформування структури Збройних Сил має на меті посилити компонент бойових частин з одночасним зменшенням структур забезпечення та оптимізацією системи управління, наголосив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Володимир Замана 29 листопада під час традиційної щорічної зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні.

За його словами, перспективна структура Збройних Сил України включатиме 2 оперативних командування і командування ВМС. «Існуючі командування Сухопутних військ, Повітряних та Військово-Морських Сил будуть трансформовані в Генеральний штаб з одночасною оптимізацією і централізацією структур забезпечення», – повідомив начальник Генерального штабу.

Він зауважив, що Збройні Сили вже мали можливість працювати у новій організаційно-штатній структурі під час проведення комплексу дослідницьких експериментальних командно-штабних навчань з органами військового управління та військами (силами) “Перспектива-2012”.

«Отримана за підсумками навчань інформація аналізується. Також ми вивчаємо передовий досвід наших партнерів у цій сфері, аби уникнути помилок і зробити процес переходу до міжвидових органів військового управління ефективним і безболісним», – зазначив Головнокомандувач ЗС України.

Генерал-полковник Володимир Замана підкреслив, що процес реформування не проходить безболісно, але керівництво військового відомства має підтримку з боку Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

«Збройні Сили – не дешева структура, а реформи – не дешева справа. Але зупинятися на цьому шляху ми не можемо, маємо пройти його до кінця», – висловив переконання Головнокомандувач ЗС України.