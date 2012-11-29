Головнокомандувач: Збройні сили України модернізуються швидкими темпами

У четвер, 29 листопада, у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України відбулася традиційна щорічна зустріч начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Володимира Замани з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні.

На зустрічі йшлося про підсумки підготовки Збройних Сил України у 2012 році та перспективи реформування і розвитку української армії.

«Рік був непростий як для держави, так і для Збройних Сил, але нам вдалося зробити серйозний крок вперед», – зазначив генерал-полковник Володимир Замана. Свідченням цього начальник Генерального штабу назвав те, що у 2012 році вдалося переломити ситуацію з підготовкою Збройних Сил України. Йдеться в першу чергу про досягнення високих показників у підготовці льотного складу, високомобільних десантних військ та військ спецпризначення.

«Для прикладу, середній наліт на одного льотчика на сьогодні складає 48 годин, і цілком реально його збільшити до 50 годин. Це в рази більше показників попередніх років», – зазначив Головнокомандувач ЗС України.

За словами генерал-полковника Володимира Замани, інтенсифікації бойової підготовки військ сприяє політика керівництва держави і оборонного відомства стосовно прийняття на озброєння нових, а також відновлення справності й модернізації існуючих зразків озброєння та військової техніки, зменшення витратності запланованих заходів завдяки впровадженню сучасних тренажерів, ефективному використанню існуючої навчально-матеріальної бази тощо. При цьому акцент у бойовій підготовці робиться на військові частини, укомплектовані військовослужбовцями за контрактом.

Цього року відбувся справжній прорив у відновленні справності корабельного складу Військово-Морських Сил, відзначив Володимир Замана, коли на ремонт на підприємствах вітчизняного ОПК стали близько 20 кораблів і суден.

Головнокомандувач ЗС України також поінформував іноземних військових аташе про те, що у 2012 році до авіаційних частин Повітряних Сил після ремонту поставлені 35 літальних апаратів, а до кінця поточного року ця цифра зросте до 50.