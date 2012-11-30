ЗМІ: Українські депутати - чемпіони світу з пільг

В українських депутатів найбільші пільги в світі.

Про це пише газета "Сегодня".

Видання порівняло, де вигідніше бути народним обранцем: в Україні чи на Заході. Українські народні депутати одержують набагато менше, ніж у Європі, зате вони - чемпіони світу з пільг.

«На руки я одержував чистими в середньому 14 000 гривень, іноді менше. У цю суму вже включені всі надбавки і премії. Наприклад, мені належить невелика доплата як голові підкомітету з питань депутатської етики», - повідомив виданню депутат від НУ-НС 6-го скликання Юрій Гримчак.

Також українські депутати мають право безплатно їздити і літати по всій території країни, іногородні забезпечуються житлом у столиці, вони можуть одержувати безплатні путівки до санаторію Верховної Ради, лікуватися в елітній лікарні «Феофанія», користуватися службовим авто до 20 годин на місяць. Ще їм продовжують платити повну зарплату цілий рік після завершення їхніх повноважень і півзарплати - до виходу на пенсію, якщо вони так і не знайшли нову роботу.

Найвищі зарплати серед європейських депутатів - у італійських законодавців. Це стало відомо після того, як місцеве Міністерство статистики порівняло заробітки своїх народних обранців із зарплатою членів парламентів інших європейських країн.

«Італійський депутат з різними допомогами і доплатами може заробляти до 16-17 тис. євро на місяць. Чим більше термінів поспіль він обирається - тим вище зарплата», - повідомив «Сегодня» італійський політолог і публіцист Джованні Бенсі.

У зарплаті італійського парламентарія вже враховані його необхідні витрати: наприклад, 1331 євро на транспорт, 258 — на телефонні переговори, 42 євро — на комп'ютерне устаткування (папір, картриджі для принтерів тощо). До 2009 року італійці були й найбагатшими членами Європейського парламенту, але потім зарплата всіх євродепутатів стала однаковою.

«Також у євродепутатів існують жорсткі обмеження на використання службових автомобілів. Вони можуть їздити лише до чи з парламенту. Я ж, наприклад, можу брати службову машину, якщо мені потрібно добратися з аеропорту до Останкіно», - повідомив екс-депутат Держдуми РФ Сергій Марков.

За даними газети, зарплати німецьких депутатів трохи менші за італійських, проте їм дозволено працювати на стороні. Українським парламентаріям це заборонено і розцінюється як ознака корупції, але за фактом багато хто свій бізнес не залишають, переписуючи його на родичів. У Німеччиін з цієї причини періодично в ЗМІ порушуються дискусії про те, чи не час вже взагалі скасувати зарплати членам бундестагу, оскільки вони і так добре забезпечені, хай пишуть і ухвалюють закони на громадських засадах. За підрахунками газети Bild, доходи на стороні у німецьких депутатів можуть досягати 7 тис. євро, що практично дорівнює їхній зарплаті.

На відміну від наших депутатів, у російських народних обранців не залишається ніяких пільг після закінчення терміну їхніх повноважень.

«Зарплата залежить від статусу - вона вище у віце-спікерів, керівників і заступників керівників комітетів (це загальносвітова практика). Фракція може встановлювати щомісячні надбавки. Депутат Держдуми має право на безплатний переліт у бізнес-класі або переїзді на поїзді у вагоні СВ в будь-яку точку Росії, причому без будь-яких пояснень - куди хоче, туди й їде. При цьому він користується в аеропорту залом для офіційних делегацій. За кордон депутати літають майже завжди в бізнес-класі, але тільки в рамках заходів, прийнятих Держдумою. У керівників комітетів є особиста машина з водієм. Для решти депутатів машина приїжджає за викликом у будь-який час дня і ночі. Іногороднім у Москві надається тимчасове службове житло. Звичайно це трикімнатна квартира. Сам таким не користувався, оскільки я москвич. Квартиру потрібно повертати. Раніше були випадки, коли їх намагалися приватизувати, судитися, але зараз таких випадків більше немає. Нарешті, депутати мають право користуватися лікарняною системою Адміністрації Президента», - повідомив С.Марков.

Разом з тим народним депутатам України зараз залишили тільки можливість проживання в готелі. «Раніше квартири виділяли, їх можна було приватизувати. У цьому скликанні ми це скасували, а на майбутній рік, щоб не було спокуси, навіть прибрали цей рядок із бюджету», — повідомив народний депутат від ПР Володимир Макєєнко.

За словами депутата 6-го скликання від НУ-НС Ю.Гримчака, на житло депутатам варто було б просто видавати гроші, і вони б самі його підшукували.

Саме так, наприклад, в Ісландії.

«Іногороднім компенсують житло в Рейк'явіку на 90 тисяч крон (700 дол.), це приблизно половина щомісячної суми, яку потрібно платити за оренду хорошої квартири. Ще депутати мають право раз на рік подавати документи на компенсацію витрат, пов'язаних із роботою, - максимум на 796 тисяч крон (6300 дол.)», - повідомив журналіст Костянтин Строгінов, який проживає зараз у Рейк'явіку.

Джерело: http://www.segodnya.ua/politics/pnews/U-ukrainskih-deputatov-samye-bolshie-lgoty-v-mire.html