Депутати від опозиції не претендуватимуть на квартири у Києві
10:28, 29 листопада 2012Політика
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Народні депутати від Об’єднаної опозиції «Батьківщина», обрані до Верховної Ради 7-го скликання, не претендуватимуть на отримання квартир у Києві.
Леонід Ємець написав про рішення у Facebook
Про це новообраний народний депутат Леонід Ємець повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Офіційно повідомляю, що депутатами від "Батьківщини" прийнято рішення не звертатись за бюджетними квартирами», - написав Л.Ємець.
Як повідомляв УНІАН, 28 листопада член робочої групи з підготовки першої сесії новообраного парламенту Володимир Макеєнко заявив, що близько 180 новообраних народних депутатів України просять поселити їх у готелі парламенту.
За його словами, «потрібно розселити близько 180 народних депутатів». «Наш готель (йдеться про готель «Київ»), здається, витримує десь 85», - сказав В.Макеєнко.
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