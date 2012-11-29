Депутати від опозиції не претендуватимуть на квартири у Києві

Про це новообраний народний депутат Леонід Ємець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Офіційно повідомляю, що депутатами від "Батьківщини" прийнято рішення не звертатись за бюджетними квартирами», - написав Л.Ємець.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада член робочої групи з підготовки першої сесії новообраного парламенту Володимир Макеєнко заявив, що близько 180 новообраних народних депутатів України просять поселити їх у готелі парламенту.

За його словами, «потрібно розселити близько 180 народних депутатів». «Наш готель (йдеться про готель «Київ»), здається, витримує десь 85», - сказав В.Макеєнко.