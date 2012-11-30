У ВР кажуть, що у борщ депутатам ніхто не плював

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби парламенту.

Зокрема, 29 листопада низка інтернет-видань поширили інформацію про події, які нібито відбувалися у їдальні парламенту, а саме про офіціантку, яка нібито плювала в їжу народним депутатам.

“На жаль, у вітчизняних ЗМІ та інтернет-виданнях все частіше публікується інформація, яка не базується на достовірних фактах, непрофесійна, неперевірена або з відтінком однобокого звинувачення. Так сталося і цього разу, коли увагу суспільства привернули до недостовірного факту”, - йдеться в заяві.

У прес-службі запевнили, що в їдальнях Верховної Ради ніколи не працювала офіціантка на ім’я Юлія Борщенко та протягом роботи парламенту шостого скликання не звільняли працівників харчового блоку за вказаною статтею.

“Принагідно наголошуємо, що навіть найперебірливіші у гастрономічних уподобаннях народні депутати ніколи не зверталися зі скаргами на якість страв у Верховній Раді, у тому числі і Валентин Матвєєв”, - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Низка видань 29 листопада написали, що офіціантку їдальні ВР звільнили після того, як депутат від КПУ Валентин Матвєєв виявив, що ця офіціантка плювала в їжу.