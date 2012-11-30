ЦВК зареєструвала 431 із 445 обраних народних депутатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох народних депутатів, у тому числі одного депутата, обраного за виборчий партійним списком, та одного – обраного в одномандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, зареєстровано Олега Сиротюка, обраного за виборчим списком ВО «Свобода» (№16) та Михайла Головка, обраного в одномандатному виборчому окрузі №164 (Тернопільська область, висуванець ВО «Свобода»).

Таким чином, станом на 30 листопада ЦВК зареєструвала 431 з 445 народних депутатів, обраних на виборах 28 жовтня.