Соболєв: у кризу золотовалютних резервів було на $10 млрд більше, ніж зараз

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Реформи і порядок», про це в ефірі телеканалу ТВі заявив член Ради Об’єднаної опозиції, перший заступник голови парламентської фракції «БЮТ – Батьківщина» Сергій Соболєв.

«Це бюджетні дірки, це неможливість оплатити елементарне – від харчування дітей до речей, яких вимагає зимовий період (я маю на увазі опалення і т. ін.)», – зазначив він.

За словами парламентарія, «те, що відбувається з Пенсійним фондом – це тотальний провал: уже почалися перші невиплати пенсій».

«На 16 млрд гривень наперед проплачено податок на прибуток. 40 млрд гривень неповернутого податку на додану вартість. У найгірший період кризи – 2008-2009-й роки – 16 мільярдів неповернення ПДВ вважалося катастрофою, а зараз 40 мільярдів. До того ж це вимивання обігових коштів ключових підприємств. Якщо до цього ще додати те, що відбувається з цінами на продукцію гірничо-металургійного комплексу, то ситуація просто патова», – зазначив С.Соболєв.

«Що пропонує уряд? Уряд пропонує гасити полум’я керосином. Вони пропонують 15-відсотковий податок, щоб остаточно відбулася доларизація країни, щоб остаточно все пішло в тінь, і ми втратили з офіційного обігу всі операції, які відбуваються на валютному ринку. Причому це операції, які тримаються на заробітчанах, які сьогодні присилають ці кошти з-за кордону, і на людях, які зібрали гроші на «чорний день». Тому це шлях в нікуди», – наголосив депутат.

На його думку, в Україні постійно відбуваються приховані грошові емісії.

«На сьогоднішній день називається цифра 24 млрд доларів золотовалютних запасів. Я хочу нагадати, що кризовий 2009 рік закінчили з 34 мільярдами. Тобто в кризу в нас було на 10 млрд доларів більше золотовалютних запасів, ніж сьогодні, під час так званого «зростання» і «покращення». Тому, на мій погляд, постійно відбувається додруковування грошей. Кожен це відчуває на зростанні цін, ми бачимо, якими липовими папірцями видається заробітна плата – вона вже, як у шалені 90-ті, не встигає за зростанням цін на товари. Мені ця ситуація нагадує 99-й рік: попередній уряд залишив усе напризволяще, і з нуля треба було «витягати» країну, яка стояла на порозі дефолту», – сказав С.Соболєв.