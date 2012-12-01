В УПЦ МП думають, що результат виборів - наслідок «двох десятиліть русофобії»

Про це він заявив в інтерв'ю порталу "Мир и мы".

Коментуючи результати парламентських виборів в Україні, він сказав: "... Регіонали перемогли, але не з тим результатом, на який розраховували. Заграючи з помаранчевими, і своїх виборців втратили, і чужих не здобули. Як при Леоніду Даниловичу".

На думку представника УПЦ МП, успіх "Свободи" на виборах - результат "двох десятиліть русофобії, переписування історії, знавіснілого націоналізму".

Представник Церкви поскаржився, що навіть серед українців, які не поділяють ідеї радикального націоналізму, знайшлися ті, хто проголосував за "Свободу" в надії на обіцяні нею швидкі рішення наболілих проблем.

"У Європі економічна криза призводить до полівіння суспільства, до пошуку солідарних відносин між багатими і бідними, взаємної підтримки, консолідації. А у нас, як в Африці, - войовничість, агресивність, спрага насильства. Мало хто хоче банани вирощувати, але багато хто готовий їх відбирати і ділити ", - заявив Анісімов.

"Тягнибоківців використовували як брудну політичну технологію. На всіх провладних телеканалах - і Кисельов, і Шустер, і хто завгодно - піарили їх, як могли, витягували рейтинги з однією лише метою - щоб вони якомога більше голосів у тимошенківців відібрали, але самі не пройшли ... Але прорахувалися: технологія вийшла з-під контролю ", - вважає Анісімов.

Нинішню владу представник УПЦ МП називає "як би довгоочікуваною": "Це перша влада з 1917 року, яка не втручається у внутрішні справи Церкви, не диктує їй свою волю, як це було і при Союзі, і при Кравчуку, і при Кучмі, і при помаранчевих. Інша справа, що не виконує обіцяного. У нас же один і той же політик, який перебуває в опозиції чи у владі, - різні люди, з ним, як мовиться, потрібно по другому разу знайомитися. Я зустрічався з Миколою Азаровим і Віктором Януковичем, коли вони були в опозиції, напередодні президентських виборів, вони запевняли, що, коли прийдуть до влади, всі церковні проблеми вирішать. Минуло вже майже три роки, а віз і нині там. Їм весь час щось заважає їх вирішувати: то розруха, залишена помаранчевими, то економічна криза, то Ганна Герман, то підготовка до Євро-12, то підготовка до парламентських виборів - бозна-що. Так само, я вважаю, вони виконують і обіцянки, дані своєму електорату ".