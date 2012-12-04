Яценюк підтримав ідею Свободи щодо продажу зброї, але з застереженням

Про це заявив глава ради Об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу ICTV.

"Не один раз ми звертались до цього прем’єра і до цього президента: не полінуйтеся, зайдіть на агентство статистики і подивіться, що ви зробили з країною за два роки. 36 мільярдів доларів було золотовалютних резервів… За рік ми втратили 12 мільярдів доларів", - розповів він.

"Ми знаходимось на тій межі, що є дефолтом… Кожен тиждень кожен українець додатково винен кредиторам 45 гривень", - додав депутат.

При цьому відповідаючи на питання, чи підтримує Яценюк ініціативу партії "Свобода" дозволити українцям вільний обіг зброї, він заявив, що побоюється за Кабмін.

"Я би обов'язково проголосував за те, щоби кожному українцю видали зброю, але переживаю, що перестріляють зразу весь уряд", - цитує Українська правда.

"Ми обов’язково колись дійдем до такої ознаки демократії, як вільне володіння зброєю, тому що в США вільне володіння зброєю, і там президент та члени конгресу не такі корумповані, як в Україні", - підсумував він.