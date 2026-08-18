Після заяв Трампа у Південній Кореї заговорили про повну військову незалежність від США

З моменту запровадження перемирʼя армія США фактично має право керувати обороною Південної Кореї.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен закликав повернути незалежний контроль над армією країни від Сполучених штатів на тлі нових заяв Дональда Трампа. Про це пише The Guardian.

У неділю, 16 серпня, американський президент Дональд Трамп зробив низку заяв щодо Корейського півострова. Зокрема він заявив, що з повагою ставиться до лідера КНДР Кім Чен Ина, додавши, що Північна Корея не "виявляє загрози" для півдня. На тлі цього Мен закликав уряд країни якнайшвидше реалізувати план передачі оперативного воєнного контролю над південнокорейськими силами від США до Сеулу.

"Міцний альянс зміцнює фундамент безпеки, а зміцнення наших власних можливостей підвищує нашу цінність і необхідність як союзника", – сказав Лі.

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Видання зазначає, що питання оперативного воєнного контролю сягає корінням ще часів Корейської війни. Вона закінчилася не офіційним мирним договором, а перемирʼям. Фактично обидві Кореї й досі лишаються у стані війни. Однак з 1953 року США утримують у Південній Кореї найбільшу свою іноземну військову базу. Обидві армії щороку проводять масштабні навчання.

У разі відновлення бойових дій південнокорейськими силами уповноважений керувати воєнний оперативний комітет. І з середини минулого сторіччя цей комітет безперервно очолюють саме американські чотиризіркові генерали.

У 1994 році Сеул відновив контроль над власними збройними силами у мирний час. Однак на випадок війни, фактичне керування армією й надалі має здійснювати комітет. І повернення незалежності в цьому аспекті було однією із ключових цілей Південної Кореї протягом останніх двох десятиліть. Про це заявляла низка попередніх керівників держав, однак до реалізації плану справа так і не дійшла.

Втім, на думку видання, нові заяви Трампа, а також скорочення залученості США до спільних навчань можуть нарешті дати Сеулу можливість відновити свій контроль над армією. Крім цього, Лу також закликав до швидшого прогресу в південнокорейській програмі атомних підводних човнів та до підготовки офіцерів, здатних до інтегрованих операцій у майбутніх конфліктах.

Що цьому передувало

Раніше Трамп заявив, що він ухвалив рішення скоротити військові навчання США з Південною Кореєю. Також президент США закликав Сеул компенсувати Вашингтону витрати на захист. Він оцінив цю послугу в 10 млрд доларів.

Зазначимо, останнім часом все частіше зʼявляється інформація про те, що суперники США – РФ, Китай та КНДР - можуть використати момент і розпочати локальні війни, поки Вашингтон застряг у конфлікті на Близькому Сході. Зокрема, на думку The Times, Пекін може напасти на Тайвань, використавши те, що Сполучені штати витратили більшість своїх запасів ППО у війні проти Ірану.

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