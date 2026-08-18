Росія стрімко нарощує сили на шести ключових авіабазах в Африці, – розвідка США

Росія перекидає сучасну військову техніку, зокрема винищувачі МіГ-29, безпілотники та системи ППО.

Росія стрімко розширює свою військову присутність у Лівії, активізуючи операції на шести ключових авіабазах. Як пише africa.businessinsider.com, за даними Національного агентства геопросторової розвідки США, ці дії є частиною ширшої місії з розширення впливу Москви в Північній Африці та Сахелі.

Розширення зосереджено на авіабазах Джуфра, Аль-Хадім, Гардабія, Брак-ель-Шат, Маатен-ель-Сарра та Таманхінт, розташованих у центральній, східній та південній Лівії.

Розвідка зафіксувала прибуття на ці об’єкти сучасної військової техніки, зокрема винищувачів МіГ-29, безпілотників та систем ППО.

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Також ведуться масштабні будівельні роботи з модернізації цих об’єктів: російські війська відновлюють злітно-посадкові смуги, склади та ангари для літаків. Так, на авіабазі Аль-Хадім за останній рік було збудовано три нові ангари та, ймовірно, житлові приміщення, а у 2026 році – вишку зв’язку та казарми.

Чисельність персоналу також зростає; наприклад, російська присутність на авіабазі Брак-ель-Шаті збільшилася з приблизно 300 до 450 осіб всього за кілька місяців.

Африканський оборонний форум припускає, що це дозволить Росії використовувати стратегічне положення Лівії для полегшення переміщення зброї та техніки по континенту. Зокрема, одна важлива база дозволяє Росії "тихо переправляти зброю на територію Судану чи Чаду".

Росія використовує громадян Африки у війні проти України

За даними українського МЗС, Росія завербувала до лав своїх збройних сил щонайменше 2982 особи з 37 африканських країн.

У війні проти нашої країни загинули щонайменше 486 громадян африканських країн, яких завербувала РФ. В українському полоні перебувають 35 громадян із 17 африканських країн. Найбільша кількість рекрутів фіксується з Кенії, Єгипту, Камеруну, Гани, Нігерії, Уганди, Алжиру та Малі.

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