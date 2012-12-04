«Батьківщина»: Влада обрала мішенню Немирю

Висунення безпідставних звинувачень проти заступника голови партії «Батьківщина» Григорія Немирі, переслідування та залякування членів його сім'ї є не просто черговим «брудним» піаром, а початком нової хвилі політичних репресій та тиску на опозицію в Україні в післявиборчий період.

Про це йдеться в заяві ВО «Батьківщина», переданій УНІАН.

Зокрема, в документі зазначається, що «влада усвідомлює, що так звані справи про «швидкі допомоги», «вбивство Щербаня», «Кіотські гроші» зазнали повного краху, а Європейський суд з прав людини невдовзі задовольнить скаргу Юлії Тимошенко по «газовій справі». Саме тому режим Януковича вирішив переключитися на її соратників по партії «Батьківщина». Зокрема, протягом всього часу після ув'язнення Ю.Тимошенко влада систематично намагається вибити із активного політичного життя першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра Турчинова, голову фракції «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді Андрія Кожем’якіна, захисника Ю.Тимошенко і народного депутата Сергія Власенка, інших представників «Батьківщини» як в центрі, так і на місцях. Віднедавна своєю мішенню режим Януковича обрав і заступника голови партії «Батьківщина» Г.Немирю».

Як вважають в «Батьківщині», «широкомасштабна брудна кампанія, в якій провідну роль, як завжди, відведено Генеральній прокуратурі та "пропагандистському гарему Банкової" і яка направлена з подачі влади проти Г.Немирі, має на меті перешкодити його активній партійній та політичній діяльності. З іншої боку, влада намагається дискредитувати Г.Немирю як ефективного міжнародника, дипломата та комунікатора опозиційних сил із провідними демократичними країнами світу та міжнародними інституціями, що виступають із критикою режиму Януковича, який використовує судову систему в політичних цілях, вдається до вибіркового правосуддя, порушує права людини та запровадив політичні репресії в Україні».

ВО «Батьківщина» звертає увагу, що «подібного тиску та залякувань зазнають новообрані депутати від інших опозиційних партій. Ці події є особливо ганебними та показовими напередодні початку головування України в ОБСЄ». Автори заяви також нагадують, що перша хвиля політичних репресій проти опозиції відбувалася під час головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи.

Партія «Батьківщина» вимагає від влади негайно покласти край новій хвилі політичних репресій, оскільки це є несумісним із зобов'язаннями України як члена ОБСЄ та Ради Європи, остаточно дискредитує нашу державу та призведе до її ізоляції, йдеться в заяві.