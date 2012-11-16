Суд відкрив провадження у справі Немирі щодо його контактів з британською PR-компанією

Подільский районний суд м.Києва розглянувши позовну заяву Асоціації «Український правозахисний альянс» до Немирі Григорія Михайловича про зобов'язання вчинити дії,ухвалив відкрити провадження у цівільній справі за цим позовом.

«Дата засідання призначена на на 26 листопада 2012 року о 14.00 у приміщенні Подільського райсуду», - йдеться в ухвалі суду, копія якої є в розпорядженні УНІАН.

У своїй позовній заяві Позивач пояснює, що згідно з законодавством України звернувся до Немирі надати інформацію, з якими компаніями Великої Британії він мав справу у час, коли він займав посаду Віце-прем’єра Кабміну.

Крім цього, позивач просив надати інформацію, «з виконанням яких державних функцій були пов’язані ці контакти; з якою державною метою були замовлені у компанії Ridge Consulting Limited послуги, за які на ім’я Немирі виставлялися рахунки; яким чином платежі цієї компанії пов’язані з виконанням Немирею державних функцій у якості Віце-прем’єра; яким чином суми, сплачені за рахунками компанії Ridge Consulting Limited зіставляються з доходами держслужбовця, та чи не носять ці платежі ознак корупції.»

Як стверджується у позовній заяві, відповідач в особі Немирі Григорія Михайловича відповіді на ці питання не надав.

Нагадаємо, раніше у мережі Інтернет з'явився сайт nemyrialeaks.com, на якому, за твердженням його авторів, були викладені копії документів, де міститься інформація про рахунки, якими Григорій Немиря впродовж чотирьох років оплачував зі своїх офшорів піар-послуги британської компанії Ridge Consulting. На сайті також міститься звіт PR-компанії про виконану роботу та копії документів з оплати приїзду в Україну британських PR-фахівців.