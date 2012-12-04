Азаров доручив МНС і МЗС включитись у пошук моряків затонулого судна

Виконуючий обов`язки прем’єр-міністра Микола Азаров доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству надзвичайних ситуацій України долучитися до пошуків українських моряків, які знаходилися на суховантажі «Волгобалт 199», що затонув біля берегів Туреччини.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

М.Азаров зазначив, що уповноважені представники зазначених міністерств повинні встановити зв’язок з відповідними службами Туреччини та взяти можливу участь у пошуку зниклих моряків.

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Українські сили і засоби мають бути готові у разі необхідності сприяти пошукам, наданню медичної, матеріальної та інших видів допомоги.

М.Азаров висловив сподівання, що пошуки матимуть позитивний результат, і українських громадян вдасться якнайшвидше повернути додому.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, 4 грудня неподалік від селища Шілє затонуло судно «Волгобалт 199», серед членів екіпажу якого були 11 громадян України і один громадянин Росії.

На рятувальному плавзасобі знайдено трьох громадян України і одного громадянина Росії.

На даний час триває рятувально-пошукова операція, яка серйозно ускладнена сильним вітром і штормом у цьому районі.