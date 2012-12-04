Шукаючи моряків затонулого суховантажа, 3 рятувальники загинули і 3 - зникли безвісти

Троє рятувальників загинули і троє зникли безвісти під час проведення пошуково-рятувальних робіт у Чорному морі за 12 миль від турецького узбережжя, де сьогодні затонув суховантаж «Волгобалт 199», повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ. Шлюпка з рятувальниками врізалася в скелі і затонула, передає турецьке радіо.

Як повідомляв УНІАН, посилаючись на інформацію Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за даними Генерального консульства України в Стамбулі, 4 грудня неподалік від селища Шілє затонуло судно «Волгобалт 199», серед членів екіпажу якого були 11 громадян України і один громадянин Росії.

На рятувальному плавзасобі знайдено трьох громадян України і одного громадянина Росії.

На даний час триває рятувально-пошукова операція, яка серйозно ускладнена сильним вітром і штормом у цьому районі.