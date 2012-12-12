Мартинюк - Свободі: Комуністи були, є і будуть

Народний депутат України, Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що лідер КПУ Петро Симоненко займає у тимчасовій президії Верховної Ради чуже місце.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

А.Яценюк підкреслив, що відповідно до закону про регламент, КПУ не має права бути фракцією. Звертаючись до П.Симоненка, який знаходиться в тимчасовій президії, А.Яценюк сказав: «Петро Миколайовичу, ви займаєте чуже місце».

У свою чергу представник Комуністичної партії Адам Мартинюк наголосив, що «деякі львівські колеги трупом ляжуть, щоб не було комуністів». В той же час, за словами А.Мартинюка, вони на це марно сподіваються. «Комуністи були, є і будуть, і скоріше вас не буде», - сказав він.

Також А.Яценюк підкреслив, що Андрій та Олександр Табалови не можуть бути народними депутатами, оскільки вони не підписували присягу народного депутата України.

Також лідер партії «УДАР» Віталій Кличко наголосив, що не можна починати роботу парламенту з порушення процедур. За його словами, Андрій та Олександр Табалови не підписували присягу разом з усіма народними депутатами, тому вони не можуть вважатися народними депутатами. «Не зрозуміло, де вони могли підписати цю присягу, і це не значить, що вони підписали цю присягу», - підкреслив В.Кличко.