Азаров завтра проведе засідання Кабміну

“13 грудня 2012 року під головуванням в.о. прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету міністрів України”, - йдеться у повідомленні.

Під час засідання заплановано проведення брифінгів за участю міністра екології та природних ресурсів України Едуарда Ставицького та голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Миколи Пашкевича.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що 12 грудня під час вечірнього засідання Верховна Рада проголосує за призначення М.Азарова прем’єр-міністром України.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор Янукович 3 грудня підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України» через обрання прем’єр-міністра М.Азарова народним депутатом.

9 грудня В.Янукович вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем’єра.