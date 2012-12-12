Депутати влаштували під Радою затор з «дешевих» Рендж Роверів

Під Радою вже з 8-ї години ранку утворився чималий затор із люксових автомобілів.

Народні обранці не дуже охоче зізнавалися, на яких з них вони приїхали на роботу. Так, регіоналка Тетяна Бахтеєва запевнила, що приїхала точно не на "Майбаху", повідомляє ТСН.ua.

Інший представник Партії регіонів Євген Гєллєр зізнався, що приїхав на "дешевій" машині – на "Рендж Ровері". Нагадаємо, що відсьогодні у центрі міста через сніг заборонили паркувати автомобілі. Однак депутати евакуаторів не бояться і сміливо лишали свої колеса під огорожею парламенту.

Та деякі все ж завбачливо паркували автомобілі у кількох кварталах і йшли на роботу пішки. Народних обранців видавав одяг – чоловіки йшли під снігом у самих лише піджаках. Натомість всі жінки-депутатки як одна у дорогих шубах: Раїса Богатирьова, Ганна Герман, Тетяна Бахтеєва, Ірина Бережна.