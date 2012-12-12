Верховна Рада вирішила у перший день себе не щадити

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 228 народних депутатів України із 437, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, наступним питанням парламент має розглянути питання щодо обрання голови ВР.

Після сформування лічильної комісії в парламенті було оголошено перерву на 30 хвилин до 18.04.

Головуючий на засіданні лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов звернувся до членів лічильної комісії з пропозицією провести під час перерви своє засідання, аби потім безперешкодно приступити до розгляду всіх наступних питань.