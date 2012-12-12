Верховна Рада вирішила у перший день себе не щадити
17:43, 12 грудня 2012Політика
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Верховна Рада вирішила сьогодні працювати доти, доки не будуть розглянуті всі питання порядку денного.
Олександр Єфремов оголосив перерву до 18.04
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 228 народних депутатів України із 437, зареєстрованих в сесійній залі.
Зокрема, наступним питанням парламент має розглянути питання щодо обрання голови ВР.
Після сформування лічильної комісії в парламенті було оголошено перерву на 30 хвилин до 18.04.
Головуючий на засіданні лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов звернувся до членів лічильної комісії з пропозицією провести під час перерви своє засідання, аби потім безперешкодно приступити до розгляду всіх наступних питань.
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