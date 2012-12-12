У ВР зареєстрували проект постанови про обрання Рибака спікером

Текст документа розміщений на офіційному сайті ВР.

Авторами проекту постанови є народні депутати від Партії регіонів Олександр Єфремов та Володимир Макеєнко.

Як повідомляв УНІАН, також у парламенті зареєстровано проект постанови про обрання Ігоря Калєтніка першим заступником голови ВР.

І.Калєтнік, який пройшов до парламенту за списком Комуністичної партії України, раніше очолював Державну митну службу.

На посаду віце-спікера опозиція прийняла рішення висунути представника «Свободи» Руслана Кошулинського. Проекту постанови про його обрання на сайті ВР ще немає.