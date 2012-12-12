У ВР зареєстрували проект постанови про обрання Рибака спікером
19:42, 12 грудня 2012Політика
1142 0
У парламенті зареєстровано проект постанови про обрання Володимира Рибака головою Верховної Ради України.
Текст документа розміщений на офіційному сайті ВР
Текст документа розміщений на офіційному сайті ВР.
Авторами проекту постанови є народні депутати від Партії регіонів Олександр Єфремов та Володимир Макеєнко.
Як повідомляв УНІАН, також у парламенті зареєстровано проект постанови про обрання Ігоря Калєтніка першим заступником голови ВР.
І.Калєтнік, який пройшов до парламенту за списком Комуністичної партії України, раніше очолював Державну митну службу.
На посаду віце-спікера опозиція прийняла рішення висунути представника «Свободи» Руслана Кошулинського. Проекту постанови про його обрання на сайті ВР ще немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter