Рада закрилася до завтрашнього ранку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив член Тимчасової президії Верховної Ради, головуючий на засіданні Олександр Єфремов.

Після перерви, яка тривала майже 2,5 години, О.Єфремов вийшов до депутатів.

«Наші переговори пройшли плідно. Ми домовилися про те, що будемо домовлятися далі», - сказав О.Єфремов.

При цьому він зауважив, що засідання не закривається, а переноситься на завтра на 10.00. Після цього депутати покинули сесійну залу.