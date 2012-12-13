В Азарова заявляють, що переглядати мита з Україною вже погодились 30 членів СОТ

Про це УНІАН повідомив урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П’ятницький.

«Від понад 20 країн вже прийшли підтвердження про згоду проводити переговори. Ці підтвердження ще надходять. Всього буде близько 30 країн, з якими ми такі переговори проводитимемо. Я думаю, що більшість тих, кого це стосується, захочуть провести консультації або переговори», - сказав В.П’ятницький.

Він повідомив, що серед країн, що погодилися на переговори, - США, Канада, Бразилія, Австралія, Туреччина, Норвегія, Мексика, Уругвай, Китай, Японія, Корея і ЄС (згода в цілому від ЄС).

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В.П’ятницький також уточнив, що безпосередньо переговори проходитимуть протягом 2 місяців, проте в разі потреби вони можуть бути продовжені.

«Переговори проводитимуться стільки, скільки необхідно, але як мінімум - 2 місяці. З деякими країнами є одна-дві переговорні позиції, й переговори можна провести в строк, а з деякими країнами таких позицій досить багато. Можливо, доведеться продовжити переговори», - сказав В.П’ятницький.

Як повідомляв УНІАН, Україна 12 вересня звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Протягом 3-х місяців члени СОТ могли підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів, і протягом 2-х місяців ці переговори мають бути проведені.

Звернення України викликало занепокоєння Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів із ЄС в України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

29 листопада країни – учасники Ради СОТ із торгівлі товарами, включаючи США, держави ЄС і Китай, закликали Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифів. У відповідь Україна заявила, що не має наміру відкликати заявку, оскільки вона подана відповідно до правил СОТ (ст. XXVIII ГАТТ-94)

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.