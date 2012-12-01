Грищенку у Вашингтоні вказали на «безпрецедентність» намірів Азарова

Як ідеться у повідомленні офісу Торгового представника США, занепокоєння 30 листопада міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку під час зустрічі у Вашингтоні висловив особисто торговий представник США Рон Кірк.

"Посол Кірк висловив серйозне занепокоєння США з приводу запиту України щодо перегляду зв’язаних мит на понад 350 товарів, на які вона погодилася при вступі до Світової організації торгівлі у 2008 році. Ця акція є безпрецедентною і може підірвати багатосторонню торговельну систему, тому майже всі значні торговельні партнери України – понад третина усіх членів СОТ - приєдналися до нас з приводу цієї проблеми", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні нагадується, що 8 листопада торговий представник США уже висловлював занепокоєння з цього приводу в листі на адресу першого віце-прем’єр-міністра України Валерія Хорошковського.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію. Це звернення викликало стурбованість торгових партнерів України в ЄС і США.

26 листопада учасники Ради з торгівлі товарами Світової організації торгівлі (23 учасники) на своєму засіданні прийняли спільну заяву, що закликає Україну відкликати свою заявку на перегляд тарифних ставок. Учасникам Ради, згідно із заявою, незрозуміло, якими будуть компенсаційні заходи з боку України. Крім того, їх турбує брак прозорості з боку України в цьому питанні. Заяву підписали найбільші держави – учасники СОТ, включаючи США, країни ЄС і Китай.

30 листопада прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна в питанні перегляду мит у рамках свого членства у СОТ діє в рамках статуту цієї організації.

«Україна діє в суворій відповідності до статуту СОТ. І ми маємо право впродовж певного періоду і при певних ризиках вживати захисні заходи для свого ринку. В даний час ми проходимо всі передбачені статутом СОТ процедури, пов'язані з переглядом (мит – УНІАН)», - сказав М.Азаров.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року. Через три роки після одержання членства у СОТ країни можуть впродовж ще 3 років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.