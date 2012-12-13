Регіонали та комуністи освистали Тягнибока за вимогу розмовляти українською

В ході депутатських виступів, що відбулися сьогодні, 13 грудня, лідер фракції "Свобода" Олег Тягнибок зажадав від депутатів розмовляти в залі Верховної Ради тільки українською мовою, за що його освистали депутати інших фракцій.

"Ми вимагаємо, щоб всі виступи в залі були українською мовою", - сказав політик. При цьому його освистала фракція Партії регіонів, а також комуністи, повідомляєТСН.ua.

Як повідомлялося раніше, засідання Ради почалося з масової бійки нардепів. Опозиційні депутати не дали Верховній Раді приступити до розгляду питання обрання спікера і влаштували бійку під президією парламенту.