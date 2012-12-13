Тягнибок нарахував вже 5 кнопкодавів
10:43, 13 грудня 2012Політика
1485 0
Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що опозиція блокуватиме роботу парламенту, якщо представники більшості не голосуватимуть персонально.
Тягнибок і Яценюк наполягають на персональному голосуванні
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.
Лідер фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що його фракція «категорично відмовляється називати кандидатуру» на посаду заступника голови ВР, оскільки відбувається неперсональне голосування більшості. За його словами, як мінімум 5 народних депутатів голосували за інших народних депутатів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter