Тягнибок нарахував вже 5 кнопкодавів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

Лідер фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що його фракція «категорично відмовляється називати кандидатуру» на посаду заступника голови ВР, оскільки відбувається неперсональне голосування більшості. За його словами, як мінімум 5 народних депутатів голосували за інших народних депутатів.