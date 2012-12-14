Власенко каже, що його намагаються психологічно розхитати

Про це захисник Юлії Тимошенко повідомив телефоном "Українській правді", коментуючи своє затримання у аеропорту.

"Це не стосується аліментів точно", - запевнив він, додавши, що "це брехня".

"Хочу нагадати, що є така ч. 2 ст. 27 закону "Про статус народного депутата України", яка називається недоторканість народного депутата", - нагадав Власенко.

"Є там чітка норма, яка говорить про те, що "застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускається лише у разі коли Верховною Радою надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності", - уточнив захисник Тимошенко.

Він зазначив, що його хочуть "психологічно розхитати в чергове, але не дочекаються".

"Застосували норму закону у цивільному провадженні про те, що є ймовірність, що людина втече закордон з метою не виконувати рішення. Вони не дочекаються, що я втечу закордон", - розповів Власенко.

"Я буду виконувати повноваження захисника Юлії Тимошенко належним чином. Задля задоволення політичних амбіцій ця влада вже не гребує нічим", - уточнив він.

"Подавати якісь запити Інні Оторош до Печерського райсуду немає сенсу. Судді Бернадській, яка видала цю постанову, теж. Буду подавати запит до Державної прикордонної служби", - підсумував депутат.