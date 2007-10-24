Вітольд Фокін: гарячкувати через політику Газпрому безглуздо

«Росія відведе свій флот у позначені договором терміни. У Новоросійську для цього ведуться широкомасштабні роботи, - сказав в своєму інтерв`ю УНІАН перший прем`єр-міністр України Вітольд Фокін. - Але тільки що це нам дасть? У чому наш виграш? Політики будуть задоволені, а бюджет?"

На запитання журналіста, чи могли б російсько-українські відносини скластися по-іншому, якби Україна на початку 1990-х років, як Прибалтика, затягнувши пояс, відмовилася від субсидування цін на російські енергоресурси, Вітольд Фокін відповів: «Досвід показує, що закликає до затягування поясів найчастіше той, хто носить підтяжки. Себе вони при цьому не обмежують. Я проти одностороннього затягування поясів. Це тільки звучить мужньо, а насправді біда... Росія не може національні інтереси України ставити вище своїх власних. З якої причини? Встановлюючи ціну на газ значно нижчу за відпускну ціну для Європи, Росія щорічно субсидувала 3-4 млрд. доларів до нашого бюджету. Поки ми йшли, хай не в руслі російської політики, але все таки не зустрічним курсом, це було можливим. Заявляючи про свою прихильність системі колективної безпеки в Європі, ми поставили під сумніви свою ж тезу про те, що Росія - наш стратегічний партнер. Росія у відповідь заявила: «вольному воля, але тютюн кожному свій». Москва, як відомо, сльозам не вірить. Сподіватися на добродійність Газпрому не випадає. А гарячкувати через це безглуздо. Живеш в скляному будинку, - не кидай в сусіда камені".

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