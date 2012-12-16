У Києві презентували двотомне видання про Патріарха Йосипа Сліпого

Як передає кореспондент УНІАН, автор зазначив, що на написання книг про постать патріарха його наштовхнуло те, що він весь час у архівах КДБ натрапляв на документи, які засвідчують, наскільки «великим державним мужем був патріарх Йосип».

«Більше 20-ти років я не вилажу з архівів. І коли я дивився секретні архіви про повстанські справи, національно-визвольний рух, то траплялося багато документів, які стосувалися ліквідації УГКЦ і документів,що свідчили про діяльність Митрополита Шептицького, майбутнього патріарха Йосипа Сліпого. З цих документів я й пересвідчився, що це були не просто релігійні провідники, а могутні постаті, великі українські державники загальнонаціонального масштабу. Тому я вирішив, що це моє завдання. Тим більше, я – людина з боку, не греко-католик, що дає мені можливість бути максимально об’єктивним», – сказав професор історії.

На його думку, такої людини як Йосип Сліпий не вистачає в нашому політикумі.

«Бо якби така людина сьогодні була посеред нас, яка готова йти до кінця, померти за Україну, не зрадити її, церкву, то в нас була б зовсім інша ситуація. Нескорений і незламний. Він справді був таким. Це засвідчують документи спецслужб, які боролися проти Патріарха Йосипа, намагаючись знищити його. Проте цей режим мусив визнати й засвідчити навіть останні його слова, які він казав у судах – що він не відрікається ні церкви, ні України. Постать Йосипа Сліпого – живий приклад українцям для наслідування», – переконаний історик.

Двотомник про патріарха Йосипа професор уже презентував у цьому році в кількох країнах: Канаді, Естонії, Німеччині, Італії.

Презентація книг «Патріарх Йосип Сліпий у документах радянських органів державної безпеки» відбулася в рамках святкування 120-річчя від дня народження Патріарха Йосипа.

Нагадаємо, 2012 рік був проголошений Верховною Радою Роком патріарха Йосипа Сліпого.