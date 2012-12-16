Азаров: Протиставлення ЄС та Митного союзу створюється штучно

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі першого Національного телеканалу.

«Це штучне протиставлення, яке надумане і активно насаджується нашим людям. Деякі політики або через нерозуміння, або через спеціальну політичну мету прагнуть провести цей водорозділ. Насправді водорозділу немає», - заявив М.Азаров.

Він підкреслив, що Україна має і справа, і зліва, по суті, сусідів у вигляді митних союзів, з якими необхідно розвивати співпрацю .

«Наша країна розташована між двома утвореннями, які за суттю своєю, за статусом є митними союзами. І там, і там нам треба знайти взаємодію і можливості для розвитку нашої економіки, для реалізації різних коопераційних проектів», - зауважив М.Азаров..

При цьому він підкреслив, що з країнами Митного союзу в України свого часу вже була єдина економічна і транспортна системи.