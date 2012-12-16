Міноборони надає допомогу у ліквідації наслідків стихії на заході України

Як повідомили УНІАН, Збройні Сили України відразу включилися в роботу щодо надання допомоги місцевим органам державної влади у розчищенні доріг та розблокуванні снігових заторів.



"До ліквідації наслідків погодних умов уже залучено 350 військовослужбовців та 30 одиниць важкої інженерної техніки Збройних Сил України. Ще 20 одиниць військової техніки знаходяться у резерві та при виникненні потреби готові негайно вийти на підсилення", – повідомив Міністр оборони України Дмитро Саламатін.

У Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України розгорнуто оперативну групу, яка в режимі реального часу здійснює керівництво визначеними силами і засобами.

Основні зусилля у боротьбі зі стихією зосереджені на розблокуванні снігового затору на трасі Київ – Чоп поблизу населеного пункту Ясинівки Бродівського району Львівської області.

Загалом з 11 грудня 2012 року до ліквідації наслідків снігопадів по всій території України було залучено близько 3 тисяч військовослужбовців та 74 одиниці військової техніки.